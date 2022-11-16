У чотирьох морях чергують кілька десятків російських кораблів зі 100 крилатими ракетами на борту
Станом на 16.11.2022:
у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – до 4 ракет;
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля;
в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;
в Каспійському морі – 3 ворожих носія крилатих ракет "калібр", загальний залп – 24 ракети.
За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 43 судна, з них 8 суден рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 40 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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