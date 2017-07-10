Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У чотирьох штатах США розпочали евакуацію через ураган "Нейт"

Ураган має досягти Луїзіани ввечері 7 жовтня за місцевим часом
У Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі і деяких районах Флориди оголосили евакуацію через ураган "Нейт", що насувається на південь США.
У чотирьох штатах США розпочали евакуацію через ураган "Нейт" Фото: Getty Images

Місцева влада зазначає, що найбільшу небезпеку становлять повені у районах на узбережжі. Звідти евакуюють жителів, повідомляє ВВС.

Ураган має досягти Луїзіани ввечері 7 жовтня за місцевим часом. Там вже мобілізовано понад тисячу нацгвардійців, частина з них відправилася у Новий Орлеан для контролю за станом насосних осушувальних систем. У місті з 18:00 оголошено комендантську годину.

Нагадаємо, тропічний шторм "Нейт" забрав життя 28 людей у Центральній Америці. Він посилився до урагану та наближається до США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 10 2017 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.