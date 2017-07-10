CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі і деяких районах Флориди оголосили евакуацію через ураган "Нейт", що насувається на південь США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У чотирьох штатах США розпочали евакуацію через ураган "Нейт"
Ураган має досягти Луїзіани ввечері 7 жовтня за місцевим часом
Фото: Getty Images
Місцева влада зазначає, що найбільшу небезпеку становлять повені у районах на узбережжі. Звідти евакуюють жителів, повідомляє ВВС.
Ураган має досягти Луїзіани ввечері 7 жовтня за місцевим часом. Там вже мобілізовано понад тисячу нацгвардійців, частина з них відправилася у Новий Орлеан для контролю за станом насосних осушувальних систем. У місті з 18:00 оголошено комендантську годину.
Нагадаємо, тропічний шторм "Нейт" забрав життя 28 людей у Центральній Америці. Він посилився до урагану та наближається до США.
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07 10 2017 23:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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