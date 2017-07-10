У чотирьох штатах США розпочали евакуацію через ураган "Нейт"

У Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі і деяких районах Флориди оголосили евакуацію через ураган "Нейт", що насувається на південь США.

Місцева влада зазначає, що найбільшу небезпеку становлять повені у районах на узбережжі. Звідти евакуюють жителів, повідомляє ВВС.

Ураган має досягти Луїзіани ввечері 7 жовтня за місцевим часом. Там вже мобілізовано понад тисячу нацгвардійців, частина з них відправилася у Новий Орлеан для контролю за станом насосних осушувальних систем. У місті з 18:00 оголошено комендантську годину.

Нагадаємо, тропічний шторм "Нейт" забрав життя 28 людей у Центральній Америці. Він посилився до урагану та наближається до США.