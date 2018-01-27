CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНеподалік української станції в Антарктиді "Академік Вернадський" задрімав морський слон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У човні біля української станції в Антарктиді задрімав морський слон, – ФОТО
Сплячу тварину сфотографував учасник української експедиції
Фото: twitter.com/MON_UKRAINE
Його сфотографував учасник експедиції Юрій Отруба.
Фото: twitter.com/MON_UKRAINE
Фото: twitter.com/MON_UKRAINE
Фото: twitter.com/MON_UKRAINE
Станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією.
Станція була відкрита в лютому 1996 року, коли Англійське Антарктичне Товариство передало Україні станцію "Фарадей".
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27 01 2018 20:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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