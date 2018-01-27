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У човні біля української станції в Антарктиді задрімав морський слон, – ФОТО

Сплячу тварину сфотографував учасник української експедиції
Неподалік української станції в Антарктиді "Академік Вернадський" задрімав морський слон.
У човні біля української станції в Антарктиді задрімав морський слон, – ФОТО Фото: twitter.com/MON_UKRAINE

Його сфотографував учасник експедиції Юрій Отруба.


Фото: twitter.com/MON_UKRAINE


Фото: twitter.com/MON_UKRAINE


Фото: twitter.com/MON_UKRAINE

Станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією.

Станція була відкрита в лютому 1996 року, коли Англійське Антарктичне Товариство передало Україні станцію "Фарадей".

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27 01 2018 20:30
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