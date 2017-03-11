У Чикаго чоловік відкрив стрілянину по відвідувачах кав'ярні Starbucks
Інцидент стався в кав'ярні Starbucks близько 22:00 за місцевим часом. За попередніми даними, стрілянина розпочалася після невдалої оборудки з наркотиками. Один з учасників пішов до кав'ярні, а стрілець пішов за ним, після чого відкрив стрілянину.
Нападник був у темному одязі та в масці. Підозрюваний все ще перебуває на волі, - повідомляє видання Chicago Tribune.
Фото: chicagotribune.com
Відомо, що загиблим виявився 28-річний чоловік. Хлопчик дістав вогнепальне поранення в пах, його госпіталізували. Також поранено 24-річного чоловіка, він перебуває в лікарні у важкому стані.
Нагадаємо, управління поліції міста Торнтон (штат Колорадо) поширило інформацію про те, що в результаті стрілянини, яка сталася в середу в супермаркеті мережі Walmart, дві людини загинули і один отримав травми.
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