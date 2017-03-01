У Чилі оголошено "червоний" рівень небезпеки через лісові пожежі
Міністерство внутрішніх справ і громадської безпеки країни повідомляє, що вогонь поширився на 50 гектарів в основному лісової території, інформує BBC.
Пожежа зруйнувала близько сотні будинків. Особливо вразливими є бідні квартали міста, розташовані вище по схилах гір, з переважно дерев'яними будинками.
Фото: Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Чилі заявив по місцевому телебаченню, що через пожежі постраждали 19 осіб, 16 з них - через респіраторні проблеми.
Влада присвоїла пожежі вищий "червоний" рівень небезпеки, на гасіння направлені десятки пожежних бригад.
Фото: Укрінформ
З району пожежі евакуйовано декілька сотень людей, у 48 тисяч жителів немає електрики.
Фото: Укрінформ
Пожежі спалахнули в лісах через вітряну та суху погоду. Посуха викликала в минулому році рекордна кількість пожеж в Чилі.
Нагадаємо, що в Чилі стався землетрус магнітудою 7,7, у зв'язку з чим влада оголосила про евакуацію населення прибережних районів центральної частини.
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