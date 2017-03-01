У Чилі оголошено "червоний" рівень небезпеки через лісові пожежі

Постраждали 19 осіб, 16 з них - через респіраторні проблеми

У Чилі оголошено "червоний" рівень небезпеки через природні пожежі, палахкотіння в районі портового міста Вальпараїсо.

Міністерство внутрішніх справ і громадської безпеки країни повідомляє, що вогонь поширився на 50 гектарів в основному лісової території, інформує BBC.

Пожежа зруйнувала близько сотні будинків. Особливо вразливими є бідні квартали міста, розташовані вище по схилах гір, з переважно дерев'яними будинками.



Фото: Укрінформ

Міністр внутрішніх справ Чилі заявив по місцевому телебаченню, що через пожежі постраждали 19 осіб, 16 з них - через респіраторні проблеми.

Влада присвоїла пожежі вищий "червоний" рівень небезпеки, на гасіння направлені десятки пожежних бригад.



Фото: Укрінформ

З району пожежі евакуйовано декілька сотень людей, у 48 тисяч жителів немає електрики.



Фото: Укрінформ

Пожежі спалахнули в лісах через вітряну та суху погоду. Посуха викликала в минулому році рекордна кількість пожеж в Чилі.

Нагадаємо, що в Чилі стався землетрус магнітудою 7,7, у зв'язку з чим влада оголосила про евакуацію населення прибережних районів центральної частини.