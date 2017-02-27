У Чилі півтора мільйони будинків залишилися без питної води
Влада обіцяє відновити водопостачання після того, як рівень забруднення в річці Майпо знизиться.
Населення міста запасається бутильованої водою, а в школах відклали початок нової чверті, повідомляє ВВС.
Рятувальні служби повідомляють, що в кількох гірських районах через сильні опади перервано автомобільне сполучення, і деякі населені пункти виявилися відрізаними від світу.
Фото: AFР
За словами губернатора провінції Сантьяго Клаудіо Ортеги, припинення водопостачання торкнулося майже півтора мільйона будинків.
"Ми ще не знаємо, коли знову почнуться поставки питної води", - сказав Ортега.
В результаті повеней і зсувів загинули як мінімум чотири людини.
Нагадаємо, що до цього центральні регіони Чилі страждали від посухи і лісових пожеж.
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