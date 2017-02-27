У Чилі півтора мільйони будинків залишилися без питної води

Влада обіцяє відновити водопостачання після того, як рівень забруднення в річці Майпо знизиться.

Населення міста запасається бутильованої водою, а в школах відклали початок нової чверті, повідомляє ВВС.

Рятувальні служби повідомляють, що в кількох гірських районах через сильні опади перервано автомобільне сполучення, і деякі населені пункти виявилися відрізаними від світу.



Фото: AFР

За словами губернатора провінції Сантьяго Клаудіо Ортеги, припинення водопостачання торкнулося майже півтора мільйона будинків.

"Ми ще не знаємо, коли знову почнуться поставки питної води", - сказав Ортега.

В результаті повеней і зсувів загинули як мінімум чотири людини.

Нагадаємо, що до цього центральні регіони Чилі страждали від посухи і лісових пожеж.