НОВИНИУ чилійських комунах Кінтеро і Пучункави більше 130 людей отруїлися токсичним газом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чилі понад 130 людей отруїлися токсичним газом
Були виявлені три токсичних гази: хлороформ, нітробензол і ізобутан
Фото: latercera.com
Через це у регіоні оголошено надзвичайний режим, повідомляє радіо Bio Bio.
Зазначається, що ці райони накрило отруйною хмарою. Влада та фахівці намагаються з'ясувати її походження.
Видання La Tercera повідомляє, що були виявлені три токсичних гази: хлороформ, нітробензол і ізобутан. Вони можуть викликати порушення роботи печінки, впливають на гормони та викликають загибель клітин.
Наголошується, що всього отруїлися 133 людини в двох комунах, з них 90 осіб - неповнолітні. Також закриті школи на невизначений термін.
Місцева влада закликала одягати маски.
Нагадаємо, що в Ірані понад 720 людей отруїлися грибами.
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