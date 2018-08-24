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У Чилі понад 130 людей отруїлися токсичним газом

Були виявлені три токсичних гази: хлороформ, нітробензол і ізобутан
У чилійських комунах Кінтеро і Пучункави більше 130 людей отруїлися токсичним газом.
У Чилі понад 130 людей отруїлися токсичним газом Фото: latercera.com

Через це у регіоні оголошено надзвичайний режим, повідомляє радіо Bio Bio.

Зазначається, що ці райони накрило отруйною хмарою. Влада та фахівці намагаються з'ясувати її походження. 

Видання La Tercera повідомляє, що були виявлені три токсичних гази: хлороформ, нітробензол і ізобутан. Вони можуть викликати порушення роботи печінки, впливають на гормони та викликають загибель клітин. 

Наголошується, що всього отруїлися 133 людини в двох комунах, з них 90 осіб - неповнолітні. Також закриті школи на невизначений термін. 

Місцева влада закликала одягати маски.

Нагадаємо, що в Ірані понад 720 людей отруїлися грибами.

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24 08 2018 14:56
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