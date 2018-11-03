У Чилі відкрили перше дипломатичне представництво України

У церемонії взяли участь посадовці та представники української громади Чилі

У місті Сантьяго-де-Чилі відбулася церемонія відкриття першого українського дипломатичного представництва в Чилі.

Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці та в Республіці Чилі відкрили 10 березня.

Від імені уряду Чилі церемонію відкрив представник МЗС Чилі Маріо Луїс Сільва.

"Відкриття української дипломатичної місії є важливим етапом у розвитку двосторонніх українсько-чилійських відносин, оскільки дозволить надати новий поштовх розвитку взаємин в усіх сферах", — повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця також висловив переконання, що відкриття української установи сприятиме активізації співпраці між сторонами.

"Враховуючи важливі реформи, які наразі відбуваються в наших країнах, тепер ми маємо додатковий інструмент інтенсифікації наших відносин — передусім, у торговельній, інвестиційній та науково-технологічній сферах, де існує значний потенціал для розвитку співпраці", — сказав він.

Крім того, український посадовець подякував Республіці Чилі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської агресії проти нашої держави.

У церемонії взяли участь посадовці та представники української громади Чилі.