ПОЛІТИКА НОВИНИУ Вашингтоні затримали громадянку Росії Марію Бутіну. Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У CША за підозрою в роботі "агентом іноземної держави" затримали росіянку
За версією слідства, вона намагалася №розвивати зв'язки у США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику, щоб просувати інтереси Російської Федерації"
Фото: Leratrunova
Мін'юст США повідомляє, що затримання відбулося 15 липня.
За версією слідства, Бутіна намагалася "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику, щоб просувати інтереси Російської Федерації".
Максимальне покарання за цим звинуваченням становить п'ять років в'язниці.
Як зазначається, з початку 2015 року та принаймні до лютого 2017 року Бутіна працювала під керівництвом високопоставленого чиновника російського уряду, який раніше був членом парламенту РФ, а потім обійняв високу посаду в Центробанку. Цей чиновник був під санкціями Мінфіну США з квітня 2018 року.
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16 07 2018 23:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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