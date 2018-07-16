У CША за підозрою в роботі "агентом іноземної держави" затримали росіянку

За версією слідства, вона намагалася №розвивати зв'язки у США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику, щоб просувати інтереси Російської Федерації"

У Вашингтоні затримали громадянку Росії Марію Бутіну. Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.

Мін'юст США повідомляє, що затримання відбулося 15 липня.

За версією слідства, Бутіна намагалася "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику, щоб просувати інтереси Російської Федерації".

Максимальне покарання за цим звинуваченням становить п'ять років в'язниці.

Як зазначається, з початку 2015 року та принаймні до лютого 2017 року Бутіна працювала під керівництвом високопоставленого чиновника російського уряду, який раніше був членом парламенту РФ, а потім обійняв високу посаду в Центробанку. Цей чиновник був під санкціями Мінфіну США з квітня 2018 року.