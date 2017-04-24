У Дагестані внаслідок вибуху гранати загинув школяр

За попередніми даними, до навчального закладу гранату приніс один з учнів

У школі в Дагестані вибухнула граната. Один учень загинув, 11 дістали поранень.

Школа знаходиться в Цумадінському районі республіки.

За попередніми даними, до навчального закладу гранату приніс один з учнів. Про це повідомляє ВВС.

"Один з учнів восьмого класу приніс гранату. В результаті в комп'ютерному класі стався вибух", - розповів директор Агвалінской середньої школи Шаміль Абакаров.

Троє потерпілих перебувають в реанімації у важкому стані.

Нагадаємо, у серпні минулого року у Махачкалі в банкетному залі "Лайлі" прогримів вибух, внаслідок якого постраждали 13 осіб.