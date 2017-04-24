CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ школі в Дагестані вибухнула граната. Один учень загинув, 11 дістали поранень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дагестані внаслідок вибуху гранати загинув школяр
За попередніми даними, до навчального закладу гранату приніс один з учнів
Фото: obozrevatel.com
Школа знаходиться в Цумадінському районі республіки.
За попередніми даними, до навчального закладу гранату приніс один з учнів. Про це повідомляє ВВС.
"Один з учнів восьмого класу приніс гранату. В результаті в комп'ютерному класі стався вибух", - розповів директор Агвалінской середньої школи Шаміль Абакаров.
Троє потерпілих перебувають в реанімації у важкому стані.
Нагадаємо, у серпні минулого року у Махачкалі в банкетному залі "Лайлі" прогримів вибух, внаслідок якого постраждали 13 осіб.
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