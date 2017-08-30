У Дагестані застрелили екс-офіцерів СБУ, які зрадили Україну, - ВІДЕО

Двоє російських силовиків, які загинули 28 серпня під час перестрілки на околиці Хасав'юрта в Дагестані, виявилися колишніми співробітниками спецпідрозділу СБУ.

Як повідомляє "Цензор.нет", загинули підполковник Олександр Байбутлов і підполковник Денис Ракицький, обидва 1977 року народження. Вони із Севастополя, оголошені в Україні в розшук за дезертирство.

Байбутлов і Ракицький разом закінчили Севастопольський військово-морський інститут імені Нахімова, до березня 2014-го проходили службу в Центрі спеціальних операцій СБУ в Севастополі. Ракицький був командиром групи у відділі, Байбутлов - головним спеціалістом відділу.

У березні 2014-го Ракицький і Байбутлов відмовилися виконувати накази командування і перейшли на бік Росії. 2016-го були нагороджені медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму".

"Для перевірки лояльності і відданості окупантам їх підрозділ, який перейшов у склад ФСБ РФ, почали постійно спрямовувати для участі в каральних операціях в Чечню і Дагестан", - пише головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов із посиланням на дані контррозвідки.

Про те, що під час спецоперації на околиці Хасав'юрта в Дагестані загинули двоє співробітників правоохоронних органів, повідомив раніше Національний антитерористичний комітет Росії.

Нагадаємо, що у дагестанському місті Каспійськ (РФ) двоє невідомих напали на трьох поліцейських.