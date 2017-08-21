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У Дамаску через падіння ракети загинули шестеро осіб

Близько десяти людей поранені
У Дамаску при падінні ракети поблизу павільйону на міжнародному торговому ярмарку загинули декілька людей.
У Дамаску через падіння ракети загинули шестеро осіб Фото: afp.com

Сирійський центр моніторингу порушень прав людини повідомив 20 серпня про загибель шести осіб і поранення ще десяти, інформує "Радіо Свобода".

Офіційні сирійські ЗМІ підтвердили факт вибуху, але не стали називати число загиблих і інші подробиці про завдані збитки.

Міжнародний ярмарок в Дамаску, до війни проводився щорічно, нині відкритий вперше з 2011 року, коли почалася збройна боротьба опозиції з режимом Башара Асада. Очікувалося, що на ярмарок приїдуть представники більше сорока держав.

Уряд Асада вітав ярмарок як ознаку "стабілізації" обстановки в країні.

Нагадаємо, що з початку громадянської війни у Сирії вбито вже понад 330 тисяч людей, зокрема майже 100 тисяч цивільних.

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21 08 2017 08:20
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