У Дамаску через падіння ракети загинули шестеро осіб

У Дамаску при падінні ракети поблизу павільйону на міжнародному торговому ярмарку загинули декілька людей.

Сирійський центр моніторингу порушень прав людини повідомив 20 серпня про загибель шести осіб і поранення ще десяти, інформує "Радіо Свобода".

Офіційні сирійські ЗМІ підтвердили факт вибуху, але не стали називати число загиблих і інші подробиці про завдані збитки.

Міжнародний ярмарок в Дамаску, до війни проводився щорічно, нині відкритий вперше з 2011 року, коли почалася збройна боротьба опозиції з режимом Башара Асада. Очікувалося, що на ярмарок приїдуть представники більше сорока держав.

Уряд Асада вітав ярмарок як ознаку "стабілізації" обстановки в країні.

Нагадаємо, що з початку громадянської війни у Сирії вбито вже понад 330 тисяч людей, зокрема майже 100 тисяч цивільних.