CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дамаску при падінні ракети поблизу павільйону на міжнародному торговому ярмарку загинули декілька людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дамаску через падіння ракети загинули шестеро осіб
Близько десяти людей поранені
Фото: afp.com
Сирійський центр моніторингу порушень прав людини повідомив 20 серпня про загибель шести осіб і поранення ще десяти, інформує "Радіо Свобода".
Офіційні сирійські ЗМІ підтвердили факт вибуху, але не стали називати число загиблих і інші подробиці про завдані збитки.
Міжнародний ярмарок в Дамаску, до війни проводився щорічно, нині відкритий вперше з 2011 року, коли почалася збройна боротьба опозиції з режимом Башара Асада. Очікувалося, що на ярмарок приїдуть представники більше сорока держав.
Уряд Асада вітав ярмарок як ознаку "стабілізації" обстановки в країні.
Нагадаємо, що з початку громадянської війни у Сирії вбито вже понад 330 тисяч людей, зокрема майже 100 тисяч цивільних.
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