У Данії оштрафували першу жінку за носіння нікабу

У данському місті Хорсхольм виписали перший штраф за носіння нікабу.

Це сталося в одному з торгових центрів міста, повідомляє BBC.

Поліція прибула в торговий центр за викликом – там побилися дві жінки. Одна з жінок намагалася зірвати нікаб з іншої.

"Під час бійки нікаб впав з особи, але до того часу, коли ми прибули, вона знову вдягла його", - розповів представник поліції Девід Борхерсен.

Жінку попросили зняти головний убір, що закриває обличчя, але вона відмовилася. У результаті її оштрафували на 1000 крон (134 євро).