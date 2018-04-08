CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ данському місті Хорсхольм виписали перший штраф за носіння нікабу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Данії оштрафували першу жінку за носіння нікабу
Жінка відмовилася зняти нікаб на вимогу поліції
Мусульманські жінки у нікабі. Фото: islamnews.ru
Це сталося в одному з торгових центрів міста, повідомляє BBC.
Поліція прибула в торговий центр за викликом – там побилися дві жінки. Одна з жінок намагалася зірвати нікаб з іншої.
"Під час бійки нікаб впав з особи, але до того часу, коли ми прибули, вона знову вдягла його", - розповів представник поліції Девід Борхерсен.
Жінку попросили зняти головний убір, що закриває обличчя, але вона відмовилася. У результаті її оштрафували на 1000 крон (134 євро).
Нагадаємо, Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що покриває обличчя, зокрема нікабу та паранджі. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 08 2018 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей