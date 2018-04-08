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У Данії оштрафували першу жінку за носіння нікабу

Жінка відмовилася зняти нікаб на вимогу поліції
У данському місті Хорсхольм виписали перший штраф за носіння нікабу.
У Данії оштрафували першу жінку за носіння нікабу Мусульманські жінки у нікабі. Фото: islamnews.ru

Це сталося в одному з торгових центрів міста, повідомляє BBC.

Поліція прибула в торговий центр за викликом – там побилися дві жінки. Одна з жінок намагалася зірвати нікаб з іншої.

"Під час бійки нікаб впав з особи, але до того часу, коли ми прибули, вона знову вдягла його", - розповів представник поліції Девід Борхерсен.

Жінку попросили зняти головний убір, що закриває обличчя, але вона відмовилася. У результаті її оштрафували на 1000 крон (134 євро).

Нагадаємо, Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що покриває обличчя, зокрема нікабу та паранджі. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.

 

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04 08 2018 15:17
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