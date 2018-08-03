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У Данії почався суд над підозрюваним у вбивстві журналістки Кім Валль

Данський винахідник не визнає себе винним у вбивстві шведської журналістки
У міському суді Копенгагена 8 березня почалися слухання у справі винахідника Петера Мадсена, якого підозрюють у вбивстві журналістки Кім Валль на його підводному човні.
У Данії почався суд над підозрюваним у вбивстві журналістки Кім Валль Фото: reuters.com

Мадсен не визнає себе винним у вбивстві, повідомляє Sveriges Television.

Перший день судового засідання присвятили поданням доказів прокуратурою і допиту Мадсена.

Наступне засідання відбудеться 21 березня.

Під час процесу планують допитати 37 свідків.

Очікується, що вирок винесуть 25 квітня.

Нагадаємо, Петер Мадсен – данський винахідник, який побудував власний підводний човен. 10 серпня 2017 року шведська журналістка Кім Валль, яка працювала над матеріалом про нього, вирушила з ним у плавання на човні "Наутілус" і зникла. Мадсена заарештували за підозрою у вбивстві.

Згодом в морі знайшли частини тіла Кім Валль.

Мадсен стверджував, що вона померла на човні внаслідок нещасного випадку (він називав різні версії), після чого він нібито вирішив поховати її в морі.

У січні стало відомо, що Мадсена також звинуватили в насильницьких діях сексуального характеру з обтяжуючими обставинами. Слідство прийшло до висновку, що він заздалегідь спланував вбивство.

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08 03 2018 19:00
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