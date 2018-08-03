У Данії почався суд над підозрюваним у вбивстві журналістки Кім Валль
Мадсен не визнає себе винним у вбивстві, повідомляє Sveriges Television.
Перший день судового засідання присвятили поданням доказів прокуратурою і допиту Мадсена.
Наступне засідання відбудеться 21 березня.
Під час процесу планують допитати 37 свідків.
Очікується, що вирок винесуть 25 квітня.
Нагадаємо, Петер Мадсен – данський винахідник, який побудував власний підводний човен. 10 серпня 2017 року шведська журналістка Кім Валль, яка працювала над матеріалом про нього, вирушила з ним у плавання на човні "Наутілус" і зникла. Мадсена заарештували за підозрою у вбивстві.
Згодом в морі знайшли частини тіла Кім Валль.
Мадсен стверджував, що вона померла на човні внаслідок нещасного випадку (він називав різні версії), після чого він нібито вирішив поховати її в морі.
У січні стало відомо, що Мадсена також звинуватили в насильницьких діях сексуального характеру з обтяжуючими обставинами. Слідство прийшло до висновку, що він заздалегідь спланував вбивство.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції