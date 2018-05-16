У ДБР подаються переважно представники "старої системи"
Більшість із кандидатів є працівниками державних органів різного плану, лише 12,2% – це адвокати, бізнесмени та працівники освіти. Ще 9% ніде не працевлаштовані, - свідчить інфографіка ресурсу Prosud, опублікована у Twitter.
Фото: twitter.com/prosudinfo
"Досить часто Державне бюро розслідувань називають аналогом американського Федерального бюро розслідувань (FBI). От тільки виявляється, що багато осіб, які претендують на керівні посади в новому правоохоронному органі, є представниками старої системи", – коментує Prosud.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило конкурси на зайняття 455 посад до семи територіальних управлінь, які розташовані в містах Києві, Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську.
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