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У ДБР подаються переважно представники "старої системи"

Більшість із кандидатів є працівниками державних органів різного плану
Понад 40% претендентів на керівні посади в Державному бюро розслідувань України є представниками чинних правоохоронних органів.
У ДБР подаються переважно представники "старої системи" Фото: з відкритих джерел

Більшість із кандидатів є працівниками державних органів різного плану, лише 12,2% – це адвокати, бізнесмени та працівники освіти. Ще 9% ніде не працевлаштовані, - свідчить інфографіка ресурсу Prosud‏, опублікована у Twitter.

Фото: twitter.com/prosudinfo

"Досить часто Державне бюро розслідувань називають аналогом американського Федерального бюро розслідувань (FBI). От тільки виявляється, що багато осіб, які претендують на керівні посади в новому правоохоронному органі, є представниками старої системи", – коментує Prosud.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило конкурси на зайняття 455 посад до семи територіальних управлінь, які розташовані в містах Києві, Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську.

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16 05 2018 12:55
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