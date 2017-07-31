У декларації заступника голови Харківської ОДА виявили недостовірні відомості

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) внесло припис голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної стосовно її заступника Євгена Шахненка через те, що той вказав у своїй е-декларації за 2015 рік недостовірні відомості.

"Відповідно до припису, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Євген Шахненко під час складання та подання декларації порушив вимоги пунктів 2 і 7 статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" і вказав у декларації окремі недостовірні відомості", - повідомляє прес-служба НАЗК.

НАЗК вимагає від Світличної вжити заходів, щоб Шахненко подав достовірні відомості в е-декларації за 2015 рік.

"Припис є обов'язковим до виконання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за законодавством, у разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення в ній недостовірних відомостей суб'єкт декларування зобов'язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Зазначимо, НАЗК виявило порушення в деклараціях за 2015 рік віце-прем'єр-міністрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, голови фракції БПП Олександра Третьякова, нардепа "Батьківщини" Олександра Абдулліна та голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка.