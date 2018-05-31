У день фіналу Ліги Чемпіонів туристи і вболівальники витратили в готелях і кафе Києва 50 млн грн
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу "1+1", передає прес-служба міського голови.
"Ми все, що могли, зробили. Всі, хто до нас приїхав, були вражені і задоволені. Кияни, думаю, теж задоволені. Тільки в день проведення фіналу гості міста залишили в кафе, ресторанах і готелях близько 50 млн гривень", - розповів Кличко.
Він також зазначив, що керівництво УЄФА залишилося задоволеним підготовкою міста до фіналу. Президент УЄФА Олександр Чеферін дав високу оцінку Києву в підготовці та проведенні фіналу Ліги чемпіонів і заявив, що як мінімум половина людей, які завітали до Києва, приїдуть знову.
Раніше повідомлялося, за час проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві в поліцію надійшло 71 звернення від іноземних уболівальників.
Українські прикордонники зазначають, що станом на ранок 27 травня з України виїхали понад 15 тис. іноземних уболівальників. Всього на фінал Ліги чемпіонів приїжджали близько 25 тис. іноземців. За порядком у столиці стежили 10 тис. правоохоронців.
Матч завершився перемогою мадритського "Реала".
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