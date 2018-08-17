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У День Незалежності над Хрещатиком пролетить військова авіація

На Михайлівській площі пройде показ зразків озброєння і військової техніки ЗСУ
24 серпня під час параду до Дня Незалежності над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетить військова авіація у складі повітряної колони.
У День Незалежності над Хрещатиком пролетить військова авіація Фото: mil.gov.ua

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №544 від 17 серпня.

Згідно з документом, 23 серпня у Києві та інших населених пунктах святкуватимуть День державного прапора.  

А 24 серпня на головній вулиці столиці – Хрещатику – відбудеться парад військ, у якому буде передбачений проліт авіації у складі повітряної колони.

На Михайлівській площі пройде показ зразків озброєння і військової техніки Збройних Сил та інших військових формувань.

Відзначається, що урочисті заходи пройдуть і в інших населених пунктах України.

Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

Також у Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.

 

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17 08 2018 16:18
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