У День Незалежності над Хрещатиком пролетить військова авіація
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №544 від 17 серпня.
Згідно з документом, 23 серпня у Києві та інших населених пунктах святкуватимуть День державного прапора.
А 24 серпня на головній вулиці столиці – Хрещатику – відбудеться парад військ, у якому буде передбачений проліт авіації у складі повітряної колони.
На Михайлівській площі пройде показ зразків озброєння і військової техніки Збройних Сил та інших військових формувань.
Відзначається, що урочисті заходи пройдуть і в інших населених пунктах України.
Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.
Також у Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.
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