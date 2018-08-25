CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа інформацією першого заступника керівника Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, в Україні за добу 24 серпня, коли держава святкувала 27-му річницю Незалежності, поліція не зареєструвала жодного вбивства або замаху на вбивство.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У День Незалежності в Україні не було зафіксовано жодного вбивства, – Аброськін
Також, за словами Аброськіна, того дня не загинула жодна дитина
Фото: gettyimages.com
"За останню добу на території нашої держави не зареєстровано жодного факту вбивства або замаху на вбивство. Також відсутні факти загибелі дітей", – повідомив Аброськін у суботу, 25 серпня.
Нагадаємо, за інформацією правоохоронців, заходи до святкування Дня Незалежності в Києві пройшли спокійно.
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