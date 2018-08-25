У День Незалежності в Україні не було зафіксовано жодного вбивства, – Аброськін Також, за словами Аброськіна, того дня не загинула жодна дитина

За інформацією першого заступника керівника Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, в Україні за добу 24 серпня, коли держава святкувала 27-му річницю Незалежності, поліція не зареєструвала жодного вбивства або замаху на вбивство.

Фото: gettyimages.com

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