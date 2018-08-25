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У День Незалежності в Україні не було зафіксовано жодного вбивства, – Аброськін

Також, за словами Аброськіна, того дня не загинула жодна дитина
За інформацією першого заступника керівника Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, в Україні за добу 24 серпня, коли держава святкувала 27-му річницю Незалежності, поліція не зареєструвала жодного вбивства або замаху на вбивство.
У День Незалежності в Україні не було зафіксовано жодного вбивства, – Аброськін Фото: gettyimages.com

"За останню добу на території нашої держави не зареєстровано жодного факту вбивства або замаху на вбивство. Також відсутні факти загибелі дітей", – повідомив Аброськін у суботу, 25 серпня.

Нагадаємо, за інформацією правоохоронців, заходи до святкування Дня Незалежності в Києві пройшли спокійно.

24 серпня на Донбасі загинув один український військовий.

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25 08 2018 22:21
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