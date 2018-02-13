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У День Святого Валентина в Україні одружаться майже дві тисячі пар

У День Святого Валентина в Україні буде весільний ажіотаж
У День Святого Валентина, 14 лютого, в Україні планують одружитися 1830 пар. Вони вже подали відповідні заяви до РАЦСів.
У День Святого Валентина в Україні одружаться майже дві тисячі пар Фото: zaknews.in.ua

Про це розповіла заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

"Станом на сьогодні бажання зареєструвати шлюб 14 лютого виявили 1830 пар. Чекаючи такий ажіотаж у День Святого Валентина, Мін'юст запровадив акцію Кохання поза часом: усі закохані зможуть навіть вночі подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день", - сказала Сукманова, повідомляє прес-служба відомства у вівторок, 13 лютого.

Вона зазначила, що зробити це можна буде в 58 РАЦСах (список є на сайті Мін'юсту), які 14 лютого працюватиме з 8:00 і до півночі.

Звертатися можуть не тільки ті, хто вперше вирішив зареєструвати шлюб, а й ті, хто хоче відсвяткувати срібне, золоте або навіть діамантове весілля, відновити шлюбні обіцянки тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість шлюбів поляків з українками збільшилася вдвічі.
 

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13 02 2018 22:33
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