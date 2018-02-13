У День Святого Валентина в Україні одружаться майже дві тисячі пар
Про це розповіла заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.
"Станом на сьогодні бажання зареєструвати шлюб 14 лютого виявили 1830 пар. Чекаючи такий ажіотаж у День Святого Валентина, Мін'юст запровадив акцію Кохання поза часом: усі закохані зможуть навіть вночі подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день", - сказала Сукманова, повідомляє прес-служба відомства у вівторок, 13 лютого.
Вона зазначила, що зробити це можна буде в 58 РАЦСах (список є на сайті Мін'юсту), які 14 лютого працюватиме з 8:00 і до півночі.
Звертатися можуть не тільки ті, хто вперше вирішив зареєструвати шлюб, а й ті, хто хоче відсвяткувати срібне, золоте або навіть діамантове весілля, відновити шлюбні обіцянки тощо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість шлюбів поляків з українками збільшилася вдвічі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа