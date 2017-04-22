CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 22 квітня, в Києві близько 70 представників різних наукових установ Національної академії наук України вийшли на марш на підтримку науки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У День Землі українські науковці приєдналися до всесвітнього "Маршу за науку", – ВІДЕО
Учасники маршу пройшли урядовим кварталом Києва
Фото: youtube.com
Про це повідомляє "Громадське".
Учасники маршу пройшли урядовим кварталом, вигукуючи: "МОН прийде, порядок наведе", "Україна – за науку", "Наука переможе", "Логіка, щеплення, ГМО".
Марш став одним із майже п'ятисот заходів, що відбулися в світі в межах акції "March for Science", до якої долучаються вчені, популяризатори та шанувальники науки.
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