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У День Землі українські науковці приєдналися до всесвітнього "Маршу за науку", – ВІДЕО

Учасники маршу пройшли урядовим кварталом Києва
У суботу, 22 квітня, в Києві близько 70 представників різних наукових установ Національної академії наук України вийшли на марш на підтримку науки.
У День Землі українські науковці приєдналися до всесвітнього "Маршу за науку", – ВІДЕО Фото: youtube.com

Про це повідомляє "Громадське".

Учасники маршу пройшли урядовим кварталом, вигукуючи: "МОН прийде, порядок наведе", "Україна – за науку", "Наука переможе", "Логіка, щеплення, ГМО".

Марш став одним із майже п'ятисот заходів, що відбулися в світі в межах акції "March for Science", до якої долучаються вчені, популяризатори та шанувальники науки.

 
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22 04 2017 23:30
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