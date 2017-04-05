У депутатів-прогульників вирахували 1,7 млн із зарплати
Як повідомили в апараті Ради "внаслідок нарахування заробітної плати лише за фактично відпрацьовані дні, за перший квартал 2017 року утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітної плати народним депутатам України, у сумі 1748,7 тисяч гривень", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook Комітет виборців України, посилаючись на відповідь апарату парламенту.
Як пише КВУ, лише 10% (41 із 423) депутатів відвідали всі засідання Ради в 2017 році.
"Решта нардепів пропустили одне чи кілька засідань парламенту, відповідно, вони не отримали частину зарплати. Окремі депутати не з’являлися в парламенті впродовж місяців. Так, в січні-лютому п’ятеро нардепів пропустили всі засідання Ради, в березні – восьмеро, в квітні – семеро", - сказано у повідомленні.
"У квітні всі засідання Ради за даними письмової та електронної реєстрації пропустили Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Петро Сабашук, Євген Бакулін, Вячеслав Богуслаєв, Олександр Онищенко, Сергій Клюєв", - повідомили у КВУ.
Всього в 2017 році відбулося 42 пленарні засідання ВРУ.
Нагадаємо, восьмеро народних депутатів Верховної Ради в квітні пропустили всі засідання парламенту.
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