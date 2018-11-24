У держбюджет включили 30 млн грн на захист кримських татар, - Логвинський
"Окупація почалася з Криму, і деокупація теж повинна початися зі звільнення Кримського півострова. Тому на вимогу Арсенія Яценюка, керівника фракції НФ Максима Бурбака і завдяки єдності членів бюджетного комітету ми домоглися того, щоб у бюджеті на наступний рік були передбачені додаткові кошти на заходи з деокупації з метою продовження санкцій, створення умов для повернення нашого майна і наших людей, з метою тиску на Російську Федерацію", - повідомив нардеп Георгій Логвинський, глава підкомітету з міжнародно-правових питань і внутрішньо переміщених осіб, інформує прес-служба "Народного фронту".
Він наголосив, що Україна зобов'язана підтримувати людей, які перебувають на "півострові суворого режиму".
Нагадаємо, що найближчим часом Конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції України щодо статусу Криму і подасть його на розгляд президента.
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