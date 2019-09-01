У Держбюро розслідувань повідомили, що "справи Януковича" їм не передавали

Державне бюро розслідувань не отримувало від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури кримінальних проваджень проти екс-президента Віктора Януковича.

"Сьогодні низка ЗМІ повідомили про те, що НАБУ і САП передали в Держбюро розслідувань кримінальні провадження щодо екс-президента Януковича. Зокрема, в повідомленні йшлося про епізоди заволодіння ним резиденцією "Межигір'я" (Нові Петрівці, Київська область), а також справу про заволодіння ним же мисливськими угіддями в Сухолуччі Київської області", - повідомляють на сайті ДБР.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Зазначені кримінальні провадження в Державне бюро розслідувань не передавалися", - зазначили в ДБР.

Нагадаємо, в травні минулого року Печерський райсуд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури передав колишню президентську резиденцію "Межигір'я" в управління держави. Раніше, 2014 року, суд повернув державі територію "Межигір'я", а розташовані на ній будівлі - компанії "Танталіт" - залишилися під арештом у рамках кримінального провадження.

2007 року Янукович, який очолював Кабінет Міністрів, передав "Межигір'я" у статутний фонд держкомпанії "Надра України", після чого вона уклала договір обміну з фірмою "Медінвесттрейд". Обмін полягав у тому, що держава віддає приватній фірмі "Межигір'я", а натомість отримує дві нежитлові будівлі в Києві за адресою Паркова алея, 3 і Паркова алея, 5-7. Через два місяці - в листопаді 2007 року - компанія "Медінвесттрейд" продала резиденцію "Межигір'я" фірмі "Танталіт", яка володіла комплексом до втечі Януковича з України.

У вересні 2016 року Державна аудиторська служба дійшла висновку, що обмін між "Надрами України" і "Медінвесттрейд" був нерівноцінним. Вартість майна, яким обмінювалися компанії, в договорі була визначена на рівні 111,7 млн гривень. Але висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз показали, що "Межигір'я" коштувало тоді 540 млн гривень. Тож "Надра України" недоотримали 428,3 млн гривень. Крім того, на момент обміну компанія не мала погодження від Фонду держмайна і Кабміну.

У вересні 2015 року прокуратура повернула у держвласність 17,5 га землі Януковича в Сухолуччі.