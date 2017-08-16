У Держдепі прокоментували можливу поставку двигунів в КНДР з України

Представник Держдепартаменту Хізер Науерт заявила, що США знають про повідомлення, згідно з якими Північна Корея могла отримати ракетні двигуни з України.

Про це вона сказала журналістам у вівторок в ході брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми в курсі цих повідомлень. Це питання, до якого ми поставимося дуже серйозно, якщо це підтвердиться", - зазначила Науерт.

"Жодна країна не зробила більше, щоб стримати амбіції Північної Кореї, ніж США. Було багато резолюцій РБ ООН, і вони зобов'язують всі нації, включаючи Україну, запобігати відправці стратегічно важливих технологій в КНДР. У минулому я знаю, що Україна запобігала відправці заборонених матеріалів в країни, які викликають у нас велике занепокоєння", - заявила представник Держдепу.

Науерт додала, що у США "хороші, цільні відносини з Україною".

При цьому вона зазначила, що не готова коментувати деталі повідомлень про ймовірну передачу двигунів КНДР, що з'явилися в ЗМІ.

Нагадаємо, що авторитетна американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.