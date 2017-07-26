У Держдепі спростували інформацію про відставку Тіллерсона

Представник Держдепартаменту Хізер Нойерт заявила, що інформація про те, що Рекс Тіллерсон збирається покинути свій пост раніше терміну не відповідає дійсності.

Про це Нойерт заявила на брифінгу в зовнішньополітичному відомстві США

"Це неправда... Держсекретар має намір залишатися на своїй посаді", - заявила Нойерт.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Рекс Тіллерсон може раніше терміну покинути роботу в Держдепі через те, що в нього ростуть сумніви щодо президента Дональда Трампа.

Раніше Департамент міністерства фінансів США оштрафував нафтову компанію ExxonMobil на $2 млн через угоди, які вона уклала з главою компанії "Роснефть" Ігорем Сечіним.

У період між 14 травня і 23 травня 2014 року керівники підконтрольних ExxonMobil американських підприємств підписали вісім контрактів, пов'язаних з нафтогазовими проектами в Росії.

На той момент Сечін вже був включений в створений за місяць до цього список санкцій : він потрапив в нього 28 квітня 2014 року. Очолювана ним компанія "Роснефть" теж потрапила в цей список, але вже після укладення договорів - 16 липня 2014 року.

Головою ради директорів ExxonMobil на момент укладення угод був Рекс Тіллерсон, який тепер став держсекретарем США. Тіллерсон був відомий непоганими стосунками з російським бізнесом: ще в 1990-х роках він був представником ExxonMobil в Росії.