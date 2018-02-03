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У Держдепі США назвали "жахливою" ідею Росії про гуманітарні коридори в Східній Гуті

У відомстві вважають, що мирні жителі не наважуються скористатися гуманітарними коридорами через недовіру до військ Асада
У Держдепі США розкритикували російську ініціативу про створення гуманітарних коридорів в сирійській Східній Гуті.
У Держдепі США назвали "жахливою" ідею Росії про гуманітарні коридори в Східній Гуті Фото: abacapress.com

Як заявила представник Держдепу Хізер Нойєрт, мирні жителі не наважуються скористатися гуманітарними коридорами, оскільки не довіряють військам Асада, повідомляє DW.

"Ідея Росії про так звані гуманітарні коридори, назвемо речі своїми іменами, просто жарт", - сказала вона.

У вівторок, 27 лютого, у сирійській Гуті на околицях Дамаска розпочалося п’ятигодинне перемир’я, підтримане Росією.

Режим тиші діятиме щоденно з 9:00 до 14:00. Це дозволить цивільним залишити район, який в останні дні жорстоко бомбардували сирійські урядові сили, підтримувані Москвою.

Однак, не зважаючи на перемир'я, у Гуті обстріли продовжились.

Нагадаємо, минулого тижня внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.

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02 03 2018 08:56
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