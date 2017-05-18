У Держдепі США прокоментували українські санкції щодо російських сайтів
"Немає сумніву, що підконтрольні Росії мас-медіа намагаються підірвати західні ЗМІ за допомогою фейкових новин та фальшивої інформації, включно з Україною, де Росія використовує і інші методи, аби підірвати уряд в Києві", - заявили у Держдепі, повідомляє "Голос Америки".
"Тим не менш, свобода слова - ключовий елемент здорової демократії, яка прописана в Конституції України. Ми закликаємо український уряд знайти шляхи захистити свої національні інтереси таким чином, щоб це не підривало конституційні принципи", – йдеться у коментарі.
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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
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