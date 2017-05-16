У Держдумі назвали заборону георгіївських стрічок "офіційною фашизацією"
Про це вона сказала, коментуючи рішення Верховної Ради, передає ТАСС.
"Заборона георгіївської стрічки на державному рівні означає офіційну фашизацію, бо головна мета, яку переслідує і вирішує нинішня українська влада таким аморальним способом, - це узаконити дії неонацистів і націоналістів щодо осквернення історичної пам'яті і заперечення підсумків Другої світової війни, підтверджених Нюрнберзьким трибуналом", - наводить слова Ярової її прес-служба.
На її думку, байдужість Європи щодо "зведеного в закон беззаконня і цивільного безправ'я все більше девальвує європейську безпеку".
Як відомо, 16 травня Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.
Перед цим спікер Андрій Парубій заявив, що "сьогодні триває війна, і георгіївська стрічка стала символом окупаційної війни Російської Федерації проти України".
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