У Держдумі РФ пропонують розірвати договір з Україною в частині визнання кордонів

У Держдумі Росії запропонували денонсувати Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією та Україною в тій частині, де країни визнають територіальні кордони одна одної.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, пише "РИА Новости". Депутат вважає, що договір є "односторонньо вигідним лише Україні".

"Бо, не обумовлюючи механізмів партнерства, співпраці і дружби, у другій статті договору ми визнаємо територіальні межі України, а вони, відповідно, наші – на момент підписання та ратифікації цього документа. Тобто мова йде про те, що, підписавши цей договір, Росія в 1997-му, а потім під час ратифікації в 1999 році підтвердила, що вона вважає, скажімо, Крим і Севастополь частиною території України", – заявив Затулін.

"Наше трактування договору полягає в тому, що, звичайно, наше визнання, зроблене в цьому договорі, кордонів взаємопов'язане з темою договору: дружба, співпраця і партнерство. Тобто – немає дружби, співпраці і партнерства, по ідеї, виникає привід до того, щоб сказати: "Значить, треба все питання вирішувати заново, зокрема і питання щодо кордонів". Тому особисто я буду пропонувати і пропоную вже, <...> що нам потрібно хоча б у частині цього договору, його денонсувати – в частині, що стосується статті другої, а саме визнання кордонів", – додав Затулін.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, як зазначає видання, основоположний документ російсько-українських відносин. Він передбачає стратегічне партнерство двох країн "на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску".

Нагадаємо, Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії РФ. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

11 квітня в Росії опублікували нову версію конституції РФ, в якій сказано, що "республіка Крим та місто федерального значення Севастополь є частиною Росії".

У серпні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною. Ключовою особою в організації називали радника президента РФ Сергія Глазьєва.