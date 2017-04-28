У Держдумі Росії планують перетворити Крим в офшорну зону
Автором виступив заступник голови комітету палати з міжнародних справ Олексій Чепа ("Справедлива Росія"), - повідомляє "Комерсант".
Повідомляється, що перший законопроект являє собою поправки до Податкового кодексу РФ, другий — до Цивільним кодексом РФ і ще до півтора десятків законів.
"У ЦК пропонується узаконити новий вид товариства з обмеженою відповідальністю — "Міжнародна компанія", а також ввести статті "Міжнародні трасти" (організація та передані їй іншими особами у власність трастові фонди) і "Сімейні фонди" (організація, створена для управління майном творця фонду, його сім'ї або інших вказаних ним конкретних осіб"). Згідно з поправками, на податковий облік ці три форми повинні вставати за місцем ефективного управління (реального розташування) — якщо воно знаходиться за межами РФ, то вони будуть визнаватися нерезидентами, тобто будуть виведені з-під фіскального контролю", - зазначає видання.
Видання пише, що трасти повинні забезпечити інвесторам в окупований Крим анонімність.
"Пояснимо, що при звичайному довірчому управлінні власник активів відомий, кримські ж трасти, за задумом, повинні отримати право на передані їм активи. У цьому разі бенефіціар стає невидимим, але залишається при доходах", - вказує газета.
Крім того, чинний закон про кримської СЕЗ запропоновано ввести главу "Міжнародна транзитна зона" — це окремі ділянки території вільного порту зі спеціальним режимом ведення бізнесу.
Також автори закону хочуть дозволити в окупованому Криму і в Севастополі діяльність, яка зараз неможлива в РФ, а саме іноземним банкам, страховим компаніям, пенсійним фондам і брокерським компаніям запропоновано дати можливість працювати без ліцензії (при її наявності у своїй державі). Крім того, передбачено спрощений порядок отримання російського громадянства для інвесторів, що вклали в облігації окупованого півострова від 1 млн євро, а приїхали на півострів іноземцям запропоновано безвізовий режим.
Нагадаємо, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції в Москві заявила про принципову позицію ЄС щодо невизнання анексії Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану