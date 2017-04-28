У Держдумі Росії планують перетворити Крим в офшорну зону

У Держдумі Росії готується пакет законопроектів про фактичне введення в окупованому Криму офшорного режиму.

Автором виступив заступник голови комітету палати з міжнародних справ Олексій Чепа ("Справедлива Росія"), - повідомляє "Комерсант".

Повідомляється, що перший законопроект являє собою поправки до Податкового кодексу РФ, другий — до Цивільним кодексом РФ і ще до півтора десятків законів.

"У ЦК пропонується узаконити новий вид товариства з обмеженою відповідальністю — "Міжнародна компанія", а також ввести статті "Міжнародні трасти" (організація та передані їй іншими особами у власність трастові фонди) і "Сімейні фонди" (організація, створена для управління майном творця фонду, його сім'ї або інших вказаних ним конкретних осіб"). Згідно з поправками, на податковий облік ці три форми повинні вставати за місцем ефективного управління (реального розташування) — якщо воно знаходиться за межами РФ, то вони будуть визнаватися нерезидентами, тобто будуть виведені з-під фіскального контролю", - зазначає видання.

Видання пише, що трасти повинні забезпечити інвесторам в окупований Крим анонімність.

"Пояснимо, що при звичайному довірчому управлінні власник активів відомий, кримські ж трасти, за задумом, повинні отримати право на передані їм активи. У цьому разі бенефіціар стає невидимим, але залишається при доходах", - вказує газета.

Крім того, чинний закон про кримської СЕЗ запропоновано ввести главу "Міжнародна транзитна зона" — це окремі ділянки території вільного порту зі спеціальним режимом ведення бізнесу.

Також автори закону хочуть дозволити в окупованому Криму і в Севастополі діяльність, яка зараз неможлива в РФ, а саме іноземним банкам, страховим компаніям, пенсійним фондам і брокерським компаніям запропоновано дати можливість працювати без ліцензії (при її наявності у своїй державі). Крім того, передбачено спрощений порядок отримання російського громадянства для інвесторів, що вклали в облігації окупованого півострова від 1 млн євро, а приїхали на півострів іноземцям запропоновано безвізовий режим.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції в Москві заявила про принципову позицію ЄС щодо невизнання анексії Криму.