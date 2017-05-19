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У Держдумі звинуватили американські ЗМІ у спробах вплинути на вибори в Росії

В Росії наголошують на причетності до пропаганди редакції "Голосу Америки", "Радіо Свободи" і CNN
"Единая Россия" підготувала доповідь про роботу американських ЗМІ в Росії, в якій їх звинувачують в тому, що вони намагаються впливати на внутрішню політику РФ.
У Держдумі звинуватили американські ЗМІ у спробах вплинути на вибори в Росії Фото: detector.media

Зокрема, як заявив глава комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін, під час виборів до Держдуми в 2016 році "Голос Америки", "Радіо Свобода" і CNN поширювали в Росії інформацію, яка "ставила під сумнів демократичну природу виборчої системи в Росії". За словами Левіна, в позитивному ключі ці ЗМІ згадували тільки партії "Парнас" і "Яблуко", спираючись на джерела в опозиції, а в цілому позитивних публікацій про вибори було не більше 2 відсотків. Про це повідомляє "Медуза".

На думку Левіна, робота згаданих ЗМІ - частина "масштабної системи впливу США на внутрішньополітичну ситуацію в Росії". За даними "Інтерфаксу", Левін також заявив, що робота приблизно 30 відсотків значущих медіаструктур в російському інформаційному просторі контролюються з-за кордону. Про які структури йдеться, невідомо.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський на засіданні Держдуми після оголошення попередніх даних зі звіту запропонував обговорити тему роботи "Радіо Свобода", "Голосу Америки" і CNN в Росії на окремому закритому засіданні за участю глави ФСБ Олександра Бортнікова.

Нагадаємо, у вересні минулого року  пройшли чергові вибори до Держдуми Росії. При цьому вперше "вибори" відбулись також у Криму: окупований півострів у Москві будуть представляти чотири депутати. Мова йде про псевдопрем'єра Криму Сергія Аксьонова, підконтрольного Кремлю прокурора Криму Наталію Поклонську, а також про "віце-прем'єрів" Криму Руслана Бальбека та Михайла Шеремета.

За даними екзит-полів, до Держдуми за підсумками голосування 18 вересня пройшли "Єдина Росія" (44,5%), КПРФ  (14,9%), "Справедлива Росія" (8,1%).

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19 05 2017 13:43
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