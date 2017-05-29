У Держприкордонслужбі пояснили, як діятиме безвізовий режим для дітей

Паспорт для громадян України до 16 років оформлятиметься на чотири роки

Після введення безвізового режиму для поїздок до Європи дітям, як і дорослим, обов'язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт громадянина України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон дітей від народження і до 16 років оформляється терміном на 4 роки. Після 16 років видають паспорти з повним терміном дії - на 10 років. Українцям зі звичайними, а не біометричними закордонними паспортами, потрібно, як і раніше, оформляти візу, повідомляє сайт Держприкордонслужби.

"Оформляючи документ для поїздок дитини за кордон зверніть увагу, що до 12 років діти не здають відбитків пальців, проте такий паспорт зберігає статус біометричного і дає дозвіл на безвізовий в'їзд у ЄС. Уже з 12 років ця процедура є обов'язковою, а підпис дитини при оформленні паспорта ставиться з 14 років", - зазначили в Держприкордонслужбі.

"Також пам'ятайте, що біометричний паспорт, підтвердження мети та умов перебування та фінансове забезпечення необхідні в подорожі за замовчуванням", - зазначено в повідомленні.

Діти віком 16 років і старші можуть подорожувати до Європи без віз самостійно. До 16 років виїжджати за межі України можна тільки в супроводі обох батьків, або в супроводі одного з батьків або з довіреною особою, маючи при собі нотаріально засвідчену згоду батьків.

Якщо дитина до 16 років виїжджає з одним із батьків (опікунів, усиновителів), то також необхідна нотаріально засвідчена згода другого з батьків (опікуна, усиновителя).

Якщо ж один з батьків живе за кордоном, то згоду можна засвідчити в консульських установах МЗС.

"Якщо один із батьків не хоче підписувати згоду, то спір вирішується в судовому порядку. Основна мета розгляду - довести, що виїзд за кордон відбувається в інтересах самої дитини", - наголошується в повідомленні.

Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.

Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.