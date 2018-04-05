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У Держприкордонслужбі прокоментували затримання українських моряків

Слободян уточнив, що наразі не можна говорити про законність затримання по тій причині, що Крим є незаконно анексованою територією Російською Федерацією
Українські моряки, яких затримали російські прикордонники, мали всі необхідні документи для вилову риби у 12-мильній морській зоні Чорного моря.
У Держприкордонслужбі прокоментували затримання українських моряків Олег Слободян. Фото: gordonua.com

Про це заявляє речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, повідомляє УНН.

"Інформація підтверджується (про затримання росіянами українських рибалок - ред.). Наразі можу сказати, що моряки оформилися для виходу на вилов риби в законному порядку. Інша справа, що всі дозволи у них були для роботи у 12-мильній морській зоні або в територіальному морі. Однак, швидше за все, що з незрозумілих поки що обставин, судно порушило ті правила, вийшло за межі державного кордону України, де і потрапило до рук російських прикордонників", - сказав він.

При цьому Слободян уточнив, що наразі не можна говорити про законність затримання по тій причині, що Крим є незаконно анексованою територією Російською Федерацією.

"З нашого боку, порушення вбачається тільки в виході за лінію державного кордону України. Це відповідальність капітана і команди. І відповідно це питання для розмови після того, як вони повернуться до України", - пояснив речник Держприкордонслужби.

Як повідомляв iPress.ua, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.

Пстійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.

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