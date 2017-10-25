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У Деснянському районі Києва запровадили карантин через сказ у кота

Кіт вкусив господаря, а потім загинув
У Деснянському районі Києва зафіксували випадок захворювання на сказ домашнього кота після того, як із ним "мала контакт лисиця".
У Деснянському районі Києва запровадили карантин через сказ у кота Фото: hitgid.com

"У відділ по боротьбі зі сказом тварин звернувся громадянин, на подвір'я якого забігла лисиця та мала контакт з кошеням", - повідомляє Держпродспоживслужба.

Власник тварини помітив зміну в поведінці тварини - агресію, відмову від їжі, параліч м'язів нижньої щелепи - та ізолював її в клітку.

Під час спроби його нагодувати, кіт вкусив господаря, а потім загинув, зазначено у повідомленні.

Ветеринари підтвердили, що тварина була хвора на сказ. Господарю зробили антирабічне щеплення.

З понеділка в Деснянському районі запровадили карантинні заходи - провакцинували понад 20 тварин та здійснили обходи подвір'їв, повідомив в коментарі каналу "112 Україна" керівник київської Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Нагадаємо, що в Немишлянському районі Харкова запровадили карантин через скаженого кота.

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25 10 2017 14:57
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