У Деснянському районі Києва запровадили карантин через сказ у кота
"У відділ по боротьбі зі сказом тварин звернувся громадянин, на подвір'я якого забігла лисиця та мала контакт з кошеням", - повідомляє Держпродспоживслужба.
Власник тварини помітив зміну в поведінці тварини - агресію, відмову від їжі, параліч м'язів нижньої щелепи - та ізолював її в клітку.
Під час спроби його нагодувати, кіт вкусив господаря, а потім загинув, зазначено у повідомленні.
Ветеринари підтвердили, що тварина була хвора на сказ. Господарю зробили антирабічне щеплення.
З понеділка в Деснянському районі запровадили карантинні заходи - провакцинували понад 20 тварин та здійснили обходи подвір'їв, повідомив в коментарі каналу "112 Україна" керівник київської Держпродспоживслужби Олег Рубан.
Нагадаємо, що в Немишлянському районі Харкова запровадили карантин через скаженого кота.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа