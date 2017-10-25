У Деснянському районі Києва запровадили карантин через сказ у кота

У Деснянському районі Києва зафіксували випадок захворювання на сказ домашнього кота після того, як із ним "мала контакт лисиця".

"У відділ по боротьбі зі сказом тварин звернувся громадянин, на подвір'я якого забігла лисиця та мала контакт з кошеням", - повідомляє Держпродспоживслужба.

Власник тварини помітив зміну в поведінці тварини - агресію, відмову від їжі, параліч м'язів нижньої щелепи - та ізолював її в клітку.

Під час спроби його нагодувати, кіт вкусив господаря, а потім загинув, зазначено у повідомленні.

Ветеринари підтвердили, що тварина була хвора на сказ. Господарю зробили антирабічне щеплення.

З понеділка в Деснянському районі запровадили карантинні заходи - провакцинували понад 20 тварин та здійснили обходи подвір'їв, повідомив в коментарі каналу "112 Україна" керівник київської Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Нагадаємо, що в Немишлянському районі Харкова запровадили карантин через скаженого кота.