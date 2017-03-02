У Детройті суддя призупинив дію антимігрантського указу Трампа

Окружний суддя з американського міста Детройт, штат Мічиган, тимчасово призупинила дію указу президента США Дональда Трампа про обмеження щодо іммігрантів.

Згідно з постановою, винесеною суддею Східного округу Мічигану Вікторією Робертс, забороняється "відмовляти у в'їзді в США тим, хто легально живе в країні на постійній основі, а також тим, хто має чинну імміграційну візу", інформує Reuters.

Що цікаво, спочатку неназваний позивач просив про постійну судову заборону на дію указу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

Американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.