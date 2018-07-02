У деяких частинах Франції через снігопад паралізовано рух транспорту

У Парижі закрито для відвідувань Ейфелеву вежу

Сильні снігопади паралізували рух у деяких частинах Франції.

У всіх восьми департаментах столичного регіону Іль-де-Франс до ранку четверга зберігається помаранчевий (передостанній) рівень небезпеки. Жителів закликають бути обачними і стежити за прогнозами погоди. Метеорологи очікують погіршення погодних умов через похолодання вночі, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на французькі ЗМІ.

Авіакомпанія Air France попереджає, що через снігопад зі збоями працюють міжнародні аеропорти Орлі та Руассі.

Шосе N118 закрито між містом Лез-Юліс і мостом Севр, що зв'язує однойменну комуну і комуну Булонь-Бийанкур. Також повідомляється про збої в роботі залізничного транспорту.

У місті Орлі влада безкоштовно роздає жителям сіль для обробки доріг. У Парижі закрито для відвідувань Ейфелеву вежу.