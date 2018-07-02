У деяких частинах Франції через снігопад паралізовано рух транспорту
У всіх восьми департаментах столичного регіону Іль-де-Франс до ранку четверга зберігається помаранчевий (передостанній) рівень небезпеки. Жителів закликають бути обачними і стежити за прогнозами погоди. Метеорологи очікують погіршення погодних умов через похолодання вночі, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на французькі ЗМІ.
Авіакомпанія Air France попереджає, що через снігопад зі збоями працюють міжнародні аеропорти Орлі та Руассі.
Шосе N118 закрито між містом Лез-Юліс і мостом Севр, що зв'язує однойменну комуну і комуну Булонь-Бийанкур. Також повідомляється про збої в роботі залізничного транспорту.
У місті Орлі влада безкоштовно роздає жителям сіль для обробки доріг. У Парижі закрито для відвідувань Ейфелеву вежу.
Нагадаємо, наприкінці січня майже півтори тисячі людей було евакуйовано у Паризькому регіоні через сильний розлив річки Сени.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа