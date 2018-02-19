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У деяких потягах "Укрзалізниці" замінили ковдри на нові

Розмір ковдри – 140 на 205 сантиметрів, тканина – мікрофібра
"Укрзалізниця" замінила старі ковдри на нові стьобані харківського підприємства VLADI.
У деяких потягах "Укрзалізниці" замінили ковдри на нові Фото: Громадське радіо

Нові ковдри, зокрема, помітили в потягу Івано-Франківськ – Київ №43 / 44. Пасажири потяга розповіли, що ковдри були чистими і теплими, повідомляє "Громадське радіо".

Розмір ковдри – 140 на 205 сантиметрів. Тканина – мікрофібра. Наповнювач – поліефірне волокно. На етикетці зазначається, що використовувати ковдру в плацкарті та купе можна два роки, у СВ – чотири.

Менеджер підприємства Олександр Бих VLADI розповів, що на замовлення перевізника виготовили близько 20 тисяч ковдр. Однак виробник не радив перевізнику замовляти саме ці ковдри, бо вони можуть не витримати складних експлуатаційних умов.


Фото: "Громадське радіо"

"Ці ковдри не підходять для "Укрзалізниці". Стьобані ковдри використовуються у домашньому текстилі, де немає таких експлуатаційних навантажень, тобто вдома, у готелях і максимум у лікарнях. Ми донесли їм інформацію про те, що вважаємо недоцільним використання стьобаних ковдр", – розповів Бих.

Він додав, що "Укрзалізниця" сама обирала розмір і дизайн ковдри.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" задумалася над зміною дизайну килимового покриття в вагонах на користь більш сучасного дизайну.

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19 02 2018 19:53
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