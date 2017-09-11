У ДФС проходять обшуки через арешт 450 млн гривень одеського контрабандиста, - ЗМІ

Як повідомило журналістам джерело у відомстві, їх попереджали про те, що контрабандист "передасть привіт"

У Департаменті з організації боротьби з митними правопорушеннями Державної фіскальної служби у четвер, 9 листопада, проходять обшуки

"Кримінальне провадження розпочато наприкінці минулого тижня після того, як ДФС публічно звітувала про спільну з НАБУ операцію. У її результаті були арештовані 450 мільйонів гривень, що належать одеському контрабандисту, який контролює значну частину ринку мінімізації митних платежів. Нас попереджали про те, що він скоро "передасть привіт" і нам потрібно бути готовими до силових дій", - повідомляє "Українська правда" із посиланням на власне джерело.

Раніше співробітники ДФС спільно з детективами Національного аникоррцупционного бюро (НАБУ) заарештували 450 мільйонів гривень що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один з найвідоміших контрабандистів України.

Як повідомив в. о. голови ДФС Мирослав Продан, одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Вони отримували великий обсяг товару з Китаю, його постачанням займалися аналогічні фірми-"прокладки". Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня ДФС в результаті спільних дій з НАБУ заарештувала 450 млн грн, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один з найвідоміших контрабандистів України.

Очолюване ним одеське злочинне угруповання створило десятки фірм одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки і т.д.). Постачанням товару з Китаю займалися аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів.

Раніше директор департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС Василь Поїзд заявив про те, що одеський контрабандний клан почав проти нього відкриту війну. "Все це виходить від людей, яким ми останні місяці почали перекривати їх схеми і можливості нелегального ввезення товарів - одягу, взуття, тканини", - сказав Поїзд.