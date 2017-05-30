У ДФС прокоментували заборону на ввезення до України деяких товарів

Обмеження будуть застосовуватися лише у випадку, якщо не вдалося встановити походження продукції

Директор Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби (ДФС) Олексій Василенко заявив, що оголошені раніше обмеження щодо ввезення до України товарів майже 1200 брендів будуть діяти лише в разі вимоги правовласників та їх представників.

Він спростував інформацію, що українська митниця отримала вказівку заборонити фізичним особам ввозити до України товари, права на які заявлені в реєстрі, передає УНІАН.

Василено також зазначив, що ця норма діє в Україні давно та введена в інтересах як компаній-виробників, так і покупців.

"У разі встановлення контрафактності товар не потрапляє на митну територію України. Але, при відсутності порушень прав інтелектуальної власності правовласник інформує митницю про можливість поновлення митного оформлення такого товару. В більшості випадків саме так все й відбувається, та покупці отримують свій товар. Така процедура діє в Україні давно. З одного боку, вона захищає права споживачів на отримання якісного оригінального товару, з іншої сторони захищаються авторські права виробника", - заявив Василенко.

Раніше повідомлялося, що українська митниця перестала пропускати посилки з товарами 1146 міжнародних компаній, придбаних у зарубіжних інтернет-магазинах.

Це сталося на підставі переліку об'єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.