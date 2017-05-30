У ДФС прокоментували заборону на ввезення до України деяких товарів
Він спростував інформацію, що українська митниця отримала вказівку заборонити фізичним особам ввозити до України товари, права на які заявлені в реєстрі, передає УНІАН.
Василено також зазначив, що ця норма діє в Україні давно та введена в інтересах як компаній-виробників, так і покупців.
"У разі встановлення контрафактності товар не потрапляє на митну територію України. Але, при відсутності порушень прав інтелектуальної власності правовласник інформує митницю про можливість поновлення митного оформлення такого товару. В більшості випадків саме так все й відбувається, та покупці отримують свій товар. Така процедура діє в Україні давно. З одного боку, вона захищає права споживачів на отримання якісного оригінального товару, з іншої сторони захищаються авторські права виробника", - заявив Василенко.
Раніше повідомлялося, що українська митниця перестала пропускати посилки з товарами 1146 міжнародних компаній, придбаних у зарубіжних інтернет-магазинах.
Це сталося на підставі переліку об'єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.
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