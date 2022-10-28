CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ застосунку "Дія" почалося бета-тестування програми пільгового державного кредитування "єОселя".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "Дії" почалося бета-тестування послуги "єОселя": стало відомо які категорії населення можуть нею скористатися
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
На першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків і членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.
Ці категорії українців зможуть долучитися до бета-тестування та отримати кредит на житло під 3%.
Для цього в застосунку "Дія" потрібно подати заяву про участь у програмі "єОселя" та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.
Із 2023 року цю програму планують розширити на інші категорії населення, але під вищий відсоток до 7%.
Що таке "єОселя"?
Державна програма "єОселя" дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і терміном кредитування до 20 років.
У цю програму уже інтегрувалися пʼять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай Банк і Глобус Банк. Вони готові видавати перші кредити.
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28 10 2022 16:18 МЕДІА
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