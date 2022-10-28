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У "Дії" почалося бета-тестування послуги "єОселя": стало відомо які категорії населення можуть нею скористатися

У застосунку "Дія" почалося бета-тестування програми пільгового державного кредитування "єОселя".
У "Дії" почалося бета-тестування послуги "єОселя": стало відомо які категорії населення можуть нею скористатися Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
 
На першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків і членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.
 
Ці категорії українців зможуть долучитися до бета-тестування та отримати кредит на житло під 3%.
 
Для цього в застосунку "Дія" потрібно подати заяву про участь у програмі "єОселя" та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.
 
Із 2023 року цю програму планують розширити на інші категорії населення, але під вищий відсоток до 7%.
 
Що таке "єОселя"?
 
Державна програма "єОселя" дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і терміном кредитування до 20 років.
 
У цю програму уже інтегрувалися пʼять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай Банк і Глобус Банк. Вони готові видавати перші кредити.

 

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28 10 2022 16:18
ТЕГИ: Дія, єоселя
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