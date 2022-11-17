У Дії запустили довідку про прописку

У мобільному застосунку Дія тепер доступна виписка про місце проживання.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Три кліки у смартфоні. Запустили виписку про місце проживання у застосунку", – зазначив він. Федоров опублікував відео з інструкцією, як замовити у Дії довідку про прописку. Виписка про місце проживання доступна для дорослих і дітей.

Щоб згенерувати документ про місце проживання у застосунку, потрібно

зайти в оновлену Дію та натиснути Послуги

обрати Довідки і виписки – Виписка про місце проживання

замовити виписку

Виписка буде сформована протягом кількох хвилин. Також її можна завантажити у форматі PDF на свій девайс.

Послугу реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством внутрішніх справ України і Державною міграційною службою України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, яку фінансує уряд Швейцарії.

Раніше повідомлялось, що в "Дії" з'являться диплом про освіту і шкільний атестат.