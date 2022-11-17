У Дії запустили довідку про прописку
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Три кліки у смартфоні. Запустили виписку про місце проживання у застосунку", – зазначив він. Федоров опублікував відео з інструкцією, як замовити у Дії довідку про прописку. Виписка про місце проживання доступна для дорослих і дітей.
Щоб згенерувати документ про місце проживання у застосунку, потрібно
- зайти в оновлену Дію та натиснути Послуги
- обрати Довідки і виписки – Виписка про місце проживання
- замовити виписку
Виписка буде сформована протягом кількох хвилин. Також її можна завантажити у форматі PDF на свій девайс.
Послугу реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством внутрішніх справ України і Державною міграційною службою України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, яку фінансує уряд Швейцарії.
Раніше повідомлялось, що в "Дії" з'являться диплом про освіту і шкільний атестат.
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