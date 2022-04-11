У "Дії" з'явилась ще одна військова облігація

З 4 листопада в "Дії" доступна ще одна військова облігація, присвячена тимчасово окупованому Енергодару.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні рівно 8 місяців, як російські терористи захопили місто Енергодар та найбільшу в Європі атомну електростанцію – Запорізьку АЕС. Відтоді росіяни регулярно обстрілюють станцію, тримають на її території військову техніку, викрадають та катують персонал. Це ядерний терор, що загрожує страшною катастрофою для всього світу. Жителі Енергодару та працівники АЕС – героїчні люди! Купуйте військову облігацію в "Дії", щоб допомогти ЗСУ деокупувати Енергодар та повернути український прапор на Запорізьку АЕС", – написав Федоров.

Як додали в "Дії", дата виплати за облігацією – 5 квітня 2023 року. Процентна ставка: 12%.

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Київ Цифровий" запустили нове голосування про перейменування вулиць.