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У дітей нового очільника Донеччини Куця статків на мільйони, - ЗМІ

Дітям нового губернатора Донеччини подарували квартиру за 4 млн гривень
Дітям нового губернатора Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця подарували квартиру за 4 млн гривень, вони є власниками 90-метрового будинку і 10 соток землі під Києвом.
У дітей нового очільника Донеччини Куця статків на мільйони, - ЗМІ Фото: dn.gov.ua

Так, у вересні 2017 року батько, брат і Катерина Куць, яка, ймовірно, доводиться генералу дружиною, заснували у селі Лісники під Києвом обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Садиба", - повідомляє Bihus.Info.


Фото: bihus.info

Повідомляється, що власниками 90-метрового будинку, у якому зареєстрована юрособа, і 10 соток землі під ним, виявилися діти Куця - Анастасія та Олександр. Нерухомість була їм подарована 6 грудня 2017 року.

Також того ж дня Анастасія й Олександр Куць отримали в дар - квартиру площею 98 кв. м у ЖК "Французький квартал". Ціни на подібні трикімнатні квартири там стартують від 44 тисяч гривень за метр квадратний, тож вартість такого помешкання складає близько 4,3 млн.

Згідно інформації із відкритого реєстру МВС, новий губернатор має автомобіль Volkswagen Touareg 2007 року випуску, Катерина Куць є власницею мікроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 року. Зазначають, що приблизна вартість цих автівок на даний час становить приблизно 35-40 тисяч доларів.


Фото: bihus.info

Декларація Куця закрита, оскільки він раніше працював в СБУ.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала Служби безпеки України Олександра Куця.

 
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25 06 2018 15:00
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