У Дніпрі авто на швидкості перекинулось і влетіло в зупинку: є жертви, - ФОТО
Попередньо відомо, що автомобіль Skoda їхав з центру в бік житлового масиву Перемога, виїхав за межі проїжджої частини на зупинку і перекинувся, повідомляє прес-служба поліції.
У результаті загинула жінка, яка була на зупинці. Ще одна 25-річна жінка отримала травми, її госпіталізували.
26-річний водій також опинився в лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, що за останні декілька днів в Україні сталася ціла низка резонансних аварій.
31 травня в Києві поліцейський автомобіль збив на нерегульованому переході підлітка на велосипеді.
2 червня у Запоріжжі громадянин Вірменії на автомобілі з єврономерами вилетів на тротуар і збив насмерть маму з дитиною.
3 червня в Одесі пенсіонерка збила на пішохідному переході молоду жінку з племінницею. Обидві померли.
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