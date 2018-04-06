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У Дніпрі авто на швидкості перекинулось і влетіло в зупинку: є жертви, - ФОТО

Ще одна жінка отримала травми, її госпіталізували
У Дніпрі близько 13:00 в понеділок сталася ДТП на Набережній Перемоги, в результаті якої автомобіль вилетів на зупинку громадського транспорту і вбив жінку, яка стояла там.
У Дніпрі авто на швидкості перекинулось і влетіло в зупинку: є жертви, - ФОТО

Попередньо відомо, що автомобіль Skoda їхав з центру в бік житлового масиву Перемога, виїхав за межі проїжджої частини на зупинку і перекинувся, повідомляє прес-служба поліції.

У результаті загинула жінка, яка була на зупинці. Ще одна 25-річна жінка отримала травми, її госпіталізували.

26-річний водій також опинився в лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що за останні декілька днів в Україні сталася ціла низка резонансних аварій.

31 травня в Києві поліцейський автомобіль збив на нерегульованому переході підлітка на велосипеді.

2 червня у Запоріжжі громадянин Вірменії на автомобілі з єврономерами вилетів на тротуар і збив насмерть маму з дитиною.

3 червня в Одесі пенсіонерка збила на пішохідному переході молоду жінку з племінницею. Обидві померли.

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04 06 2018 17:34
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