У Дніпрі авто поліції потрапило у ДТП: одна людина загинула

За словами поліції, поліцейський, який знаходився за кермом службового автомобіля, був тверезий

У місті Дніпро в неділю, 24 вересня, Chevrolet Aveo зіштовхнувся зі службовим автомобілем поліції BMW X5. Водій Chevrolet загинув, поліцейські доправлені до лікарні.

За інформацією поліції, ДТП сталося о 09:10 на вулиці Панаса Мирного в місті Дніпро.

"На заокругленій ділянці дороги, не впоравшись з керуванням, водій автомобіля "Chevrolet Aveo" виїхав на смугу зустрічного руху та у районі будинку № 13 зіткнувся зі службовим автомобілем "BMW X5". Внаслідок зіткнення водій "Chevrolet Aveo", 1980 року народження, від отриманих травм помер в лікарні", – повідомляє ГУ НП в Дніпропетровській області.

На момент зіткнення в службовому автомобілі знаходилися два співробітника ГУНП в Дніпропетровській області: за кермом – поліцейський-водій взводу № 1 роти № 8 та пасажир – заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області. Обидва доставлені до лікарні.

На місці ДТП працювали співробітники слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, слідчі прокуратури Дніпропетровської області та інспекція по особовому складу.

Як зазначають у поліції, зі слів свідка події на ім’я Дмитро, водія автомобіля "Honda Accord", автомобіль "Chevrolet Aveo" рухався з перевищенням швидкості. Ця інформація перевірятиметься в рамках розслідування кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 286 КК України.

"Згідно з попереднім висновком щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, поліцейський, який знаходився за кермом службового автомобілю – тверезий", – додають у поліції.

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