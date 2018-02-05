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У Дніпрі через напис "Дивізія "Галичина" стався конфлікт між жителями й "С14"

Праворадикали не заперечують, що на місці події сталася штовханина, але зазначають, що спровокували її "нетверезі мешканці"
У Дніпрі через напис "Дивізія "Галичина" стався конфлікт між мешканцями одного з будинків по проспекту Миру й активістами праворадикальної організації "С14".
У Дніпрі через напис "Дивізія "Галичина" стався конфлікт між жителями й "С14" Фото: dp.informator

За словами місцевих жителів, вони були обурені тим, що поблизу їхнього будинку наприкінці квітня невідомі їм особи створили графіті на честь дивізії "Галичина". Один із мешканців будинку замалював напис. Коли представники "С14" прийшли його відновити, тоді виникла конфліктна ситуація зі штовханиною.

Як пише "Радіо Свобода" з посиланням на обласну поліцію, двох активістів "С14" запросили до районного відділку поліції, де встановили їхні особи, провели профілактичну бесіду щодо порушень громадського порядку і правил благоустрою міста. Відомості про подію внесли до журналу єдиного обліку.

У "С14" підтвердили, що графіті було створене їхніми активістами, а члени і прихильники організації намагались його відновити. Праворадикали не заперечують, що на місці події сталася штовханина, але зазначають, що спровокували її "нетверезі мешканці".

"Ми намалювали графіті на честь дивізії "Галичина". Наступного дня на цьому графіті з’явились серпи з молотами і зірки, потім графіті було повністю замальоване. Коли ми прийшли його відновити, до нас почали приставати люди в нетверезому стані, намагались нам заважати, викликали поліцію. Коли прибула поліція, ми одразу подали заяву, що люди перебувають в нетверезому стані в громадському місці... Поліція нікого не затримала, окрім двох активістів "С14". У райвідділку нас просили дати пояснення, але ми послались на статтю 63 Конституції України і відмовились свідчити проти себе, після цього нас відпустили", – розповів активіст "С14" Святослав.

За його даними, стіна, де було графіті, залишилась замальованою.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 квітня в Дніпрі на проспекті Миру активісти організації "С14" намалювали графіті на честь 75-річчя створення дивізії СС "Галичина".

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