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У Дніпрі через пожежу загинуло 5 тис птахів

Площа пожежі становила 120 квадратних метрів
У Дніпрі загорілася господарська будівля, в результаті чого загинули близько 5000 голів птиці.
У Дніпрі через пожежу загинуло 5 тис птахів Фото:dp.dsns.gov.ua

Пожежа виникла в одноповерховій господарській будівлі. Займання локалізовано о 08:55 і повністю ліквідовано о 10:47, повідомляє прес-служба ДСНС регіону.

Площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Вогонь знищив дах, перекриття даху та внутрішню обшивку стін.

Також у результаті події загинули близько 5000 голів птиці (перепілок). Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, що через пожежу в Лондоні закрився зоопарк, керівництво закладу повідомляє про постраждалих серед персоналу та втрату деяких тварин.

 

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24 01 2018 21:51
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