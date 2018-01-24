У Дніпрі через пожежу загинуло 5 тис птахів Площа пожежі становила 120 квадратних метрів

У Дніпрі загорілася господарська будівля, в результаті чого загинули близько 5000 голів птиці.

Фото:dp.dsns.gov.ua

Пожежа виникла в одноповерховій господарській будівлі. Займання локалізовано о 08:55 і повністю ліквідовано о 10:47, повідомляє прес-служба ДСНС регіону. Площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Вогонь знищив дах, перекриття даху та внутрішню обшивку стін. Також у результаті події загинули близько 5000 голів птиці (перепілок). Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи. Нагадаємо, що через пожежу в Лондоні закрився зоопарк, керівництво закладу повідомляє про постраждалих серед персоналу та втрату деяких тварин.

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