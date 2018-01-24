CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпрі загорілася господарська будівля, в результаті чого загинули близько 5000 голів птиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі через пожежу загинуло 5 тис птахів
Площа пожежі становила 120 квадратних метрів
Фото:dp.dsns.gov.ua
Пожежа виникла в одноповерховій господарській будівлі. Займання локалізовано о 08:55 і повністю ліквідовано о 10:47, повідомляє прес-служба ДСНС регіону.
Площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Вогонь знищив дах, перекриття даху та внутрішню обшивку стін.
Також у результаті події загинули близько 5000 голів птиці (перепілок). Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, що через пожежу в Лондоні закрився зоопарк, керівництво закладу повідомляє про постраждалих серед персоналу та втрату деяких тварин.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 01 2018 21:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles