У Дніпрі через снігопад закривають школи

Про це у Facebook написав мер міста Борис Філатов.

"Дав розпорядження до п'ятниці включно закрити школи", - написав він.

Зазначимо, що сьогодні в Дніпрі через снігопад спостерігається транспортний колапс. Водіям радять утриматися від поїздок за маршрутом Дніпро – Запоріжжя. Також замело аеропорт міста.

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував складну ситуацію в місті через снігопад словами "мер винен в усьому".

"Мер винен у всьому. У тому, що страшний сніг у квітні. Що Гідрометцентр дав неправильний прогноз. Що майже зі всієї комунальної техніки вже зняті ковші і відвали. Що МНС не бере трубку. Що далекобійні фури "пруть" через місто. Він навіть винен у тому, що ви поміняли на своїх авто гуму на літню", - написав Філатов.