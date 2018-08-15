У Дніпрі чоловік вбив кошеня в присутності дітей

У Дніпрі нетверезий чоловік вбив кошеня в присутності дітей.

Діти самі ателефонували в поліцію і розповіли, що невідомий чоловік біля дитячого майданчику вбив кошеня.

"Патрульні прибули на місце події на вулицю 20-річчя Перемоги. Присутні вказали їм на громадянина з ознаками алкогольного сп'яніння, який сидів в автомобілі ВАЗ 2103. За словами очевидців, саме він взяв кошеня і вбив його на очах у дітей. Ті прибрали мертву тваринку подалі від майданчику", - інформує прес-служба поліції.

"Громадянин без усілякого жалю та каяття підтвердив, що він це скоїв. Пояснив вчинок тим, що вдома у нього достатньо котів, тому ще одного він не хоче", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з тим, що у діях 54-річного чоловіка вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст.299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами) патрульні викликали слідчо-оперативну групу Самарського відділку поліції та передали їм громадянина для з'ясування усіх обставин.